Carles Gil reconoce que se equivocó marchándose del Valencia

El centrocampista de 27 años, que actualmente juega en la MLS en las filas del New England Revolution, abandonó el conjunto che en 2015 para probar fortuna en el Aston Villa. Cuestionado al respecto en la última entrevista que ha concedido, Carles Gil ha lamentado su salida del Valencia.

Carles Gil ha admitido que le faltó paciencia en el Valencia

“Me cogió joven, no supe gestionar mis emociones allí. Yo soy valencianista de toda la vida. Estaba en el primer equipo, quería todo muy rápido, todo de golpe y creo que me pudo incluso la ansiedad. Estaba intranquilo en el campo. Muchas cosas que me hacían que no estuviera feliz. Yo estaba en mi club, en mi ciudad y no era feliz. Llegó la situación. Viéndolo con perspectiva creo que fue precipitado. No era titular, pero contaba con ciertos minutos, en un equipo que íbamos segundos o terceros y que tenía grandes jugadores. Y creo que no tuve la paciencia necesaria. Sí que es verdad que empujado un poco por ese ansia que no era yo”, ha dicho Carles Gil en Superdeporte.

El centrocampista ha dicho también que es feliz en los New England Revolution pese a que la decisión de poner rumbo a la MLS fue dura para él. “Fue la decisión más importante de mi vida. Al principio ni me lo planteaba. Luego se fueron dando situaciones y aquí estoy. Fue complicado pero ahora la verdad es que estoy muy contento de la decisión que tomé en su día”, ha añadido Carles Gil.