Pol Llonch: “Prefiero ir al Espanyol que al Barcelona”

El centrocampista de 27 años atraviesa un momento dulce en el Willem II. Pol Llonch ha sido elegido como el mejor jugador de la Eredivisie en los meses de enero y febrero, y jugará la próxima temporada la Europa League con su equipo. Cuestionado por su futuro en la última entrevista que ha concedido, el catalán no ha escondido que sueña con tener una oportunidad en la Liga Santander, aunque le gustaría que fuera de la mano del Espanyol antes que de la del Barcelona.

“Me gustaría jugar algún día en la la Liga española, la inglesa o la alemana. Pero el club de mis sueños es el Espanyol. De hecho, prefiero ir al Espanyol que al Barcelona”, ha dicho en Goal. Cabe señalar que Pol Llonch perteneció al filial del cuadro perico en la temporada 2014-2015.

No obstante, el centrocampista asegura que Xavi, cuando estaba en el Barcelona, ha sido el futbolista al que más le ha costado defender: “Me enfrenté a Xavi. Quería presionarlo, pero siempre llegaba tarde, siempre me engañaba. Lo veía a menudo en televisión, pero resultó ser increíblemente inteligente en el campo”.

Pol Llonch también ha dicho que Luuk de Jong, del Sevilla, es más difícil de defender que Frenkie de Jong, del Barcelona: “Frenkie de Jong era muy bueno, pero me pareció más difícil jugar contra Luuk de Jong. Es fuerte, grande, con buena técnica y más veloz de lo que parece”.

Tamudo, en el Espanyol, se convirtió en un ídolo para Pol Llonch

Preguntado por sus ídolos, ha hablado de Zidane, aunque ha añadido: “Como era un gran seguidor del Espanyol, también admiraba a Raúl Tamudo, el goleador y capitán. Cuando tenía cuatro años, me llevó al estadio mi tío, un gran aficionado perico. Después me enamoré del club. Y, finalmente, jugué en el filial”.