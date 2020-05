Halilovic desvela los 3 equipos de la Liga a los que dio calabazas en enero

El que fuera jugador del Barcelona, del Sporting de Gijón y de Las Palmas pudo haber regresado a la Liga Santander en el mercado invernal. Pese a ello, Halilovic ha preferido seguir en el Heerenveen, donde juega en calidad de cedido por el Milán, tal y como ha reconocido él mismo.

Betis, Levante y Espanyol quisieron a Halilovic en el mercado invernal

“Regresar a España era una opción, pero no quería volver a cambiar de club. El Betis, el Levante y el Espanyol lo intentaron. Quería pelear por un puesto en Heerenveen y logré hacerlo. Me alegra ser paciente. He estado esperando mi oportunidad, y durante el último mes he demostrado que puedo. Es una buena escuela para el futuro”, ha dicho el centrocampista de 23 años en una entrevista en Holanda.

Halilovic reclama una oportunidad en el Milán pese al poco protagonismo que ha tenido en el Heerenveen

Sobre su futuro, Halilovic ha señalado que pasa por “regresar a Milán e intentar demostrar que puedo jugar”. “Todavía estoy esperando acontecimientos en Italia. Veremos cuáles son sus deseos y cuáles serán las reglas a partir de ahora, por lo que todavía no sé dónde continuaré entrenando. Mi préstamo es hasta el 30 de junio, así que debería entrenar aquí hasta el final del contrato, aunque el campeonato haya terminado”, ha concluido el croata.

Cabe señalar que Halilovic no ha tenido demasiado protagonismo en el Heerenveen. Tan solo ha disputado 495 minutos repartidos en 17 partidos en los cuales, en la mayoría, partió desde el banquillo.