Unai Emery cuenta por qué no dio bola a Iago Aspas en el Sevilla

El técnico vasco, actualmente sin equipo, está aprovechando el confinamiento para repasar su trayectoria. Si hace unos días habló Immobile del poco protagonismo que le otorgó Unai Emery, Emery ha hecho lo propio y ha hablado de la poca cancha que dio a Iago Aspas.

“Aspas es espectacular como persona y como futbolista. Lo están disfrutando en el Celta a un nivel muy alto. Había estado un año sin jugar en el Liverpool y ya en pretemporada tuve una conversación con él para decirle que veía que le costaba un poquito coger el ritmo de competición. Él me lo reconoció y luego hizo un gran trabajo”, ha dicho en una charla de Youtube.

La continuidad de Bacca penalizó a Iago Aspas en el Sevilla

“Teníamos a Gameiro y a Bacca -profundizó seguidamente- y acabamos jugando casi siempre con un 4-2-3-1, porque también teníamos a otros jugadores como Éver Banega o Denis Suárez para ese sistema. No había la certeza, pero sí una posibilidad alta de que Bacca se fuera en aquel mercado de verano. Al final se quedó y Aspas hizo más competitivo al equipo, pero le perjudicó a él, que tuvo menos minutos”, ha proseguido Unai Emery.

El técnico vasco no ha escondido que lamenta no haberle dado más opciones: “Tuvo pocos partidos y minutos, pero con un rendimiento muy bueno. Sólo puedo hablar cosas maravillosas de él. Jugaba menos y me dio pena no darle más opciones, porque ha demostrado con creces que remontó aquello y sigue jugando a un gran nivel y aporta mucho en el vestuario y fuera de él. Hacía vestuario, siempre estaba hablando de fútbol y fomentaba que la gente lo siguiera. Lo merecía, es un chaval encantador”.