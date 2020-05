El Valencia piensa en Unai Emery de cara a la próxima temporada

Pese a que Albert Celades tiene contrato hasta 2021, su continuidad en el conjunto che podría depender de si clasifica al equipo para disputar competiciones europeas. De no ser así, Unai Emery está en el mercado, una opción que no pierde de vista el Valencia.

Así lo asegura el diario MARCA, que señala que Meriton ve como un punto a su favor el pasado en el club del técnico vasco. Además ha acumulado experiencia en el Spartak de Moscú, en el Sevilla, en el PSG y en el Arsenal. Cuestionado recientemente por su futuro en Eurosport, Unai Emery señalaba: “Estoy abierto a entrenar. En España, en Inglaterra, en Italia, en Francia, en otro lugar..., pero si me preguntas dónde crees que vas a poder estar, creo que estoy más cerca de la liga española. Y me apetece, llevo cuatro años fuera”.

“Después de cuatro años fuera si tengo una buena posibilidad de volver a España y me encuentro con ganas, quiero afrontarla. El primer objetivo es volver la temporada que viene, pero si no encuentro nada que se ajuste a lo que me pueda ilusionar o llegarme al corazón, esperaré”, agregó el entrenador vasco.

Unai Emery está en Valencia

“Uno está donde le quiere. Ahora resido en Valencia por estar con mi hijo, pero me empadroné en Madrid. No sé dónde va a estar mi próximo proyecto, estoy abierto a todo”, afirmaba recientemente. En dicha ocasión, Unai Emery no quiso cerrarse puertas: “He estado en el Valencia, pero si me llamase el Levante... He estado en el Sevilla, pero si me llamase el Betis... Donde me quieran y me sienta reconocido allí estaré, y eso será lo que prime. Yo soy un profesional”.