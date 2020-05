El ridículo precio que el Barcelona no quiso pagar por Carlos Soler

El centrocampista de 23 años, que ha sido relacionado con varios de los mejores equipos del mundo, fue una opción para el conjunto azulgrana en el pasado. Así lo ha reconocido Pepe Serer, que cuando formó parte de la secretaría técnico del Barcelona quiso llevar a Carlos Soler al equipo catalán.

“No lo había visto jugar nunca, no sabía quién era, pero me dije, ‘este tío es muy bueno’. Yo entonces trabajaba para el Barça y no lo dudé, hice un informe de que había que ficharlo. La verdad es que me puse muy pesado con Soler, pero mira, el Barça lo pudo fichar por un millón de euros y no lo hizo. La verdad es que ahora me alegro de que no lo ficharan y que esté en el Valencia”, ha dicho en Pepe Serer en Superdeporte.

Carlos Soler no contempla la opción de fichar por el Barcelona ni por ningún otro equipo

Carlos Soler tiene una cláusula de 150 millones de euros, aunque se rumorea que podría salir del Valencia por 40, un precio que estaría dispuesto a pagar el Arsenal. Cuestionado por su futuro, al agente del centrocampista señaló lo siguiente en unas declaraciones de las que nos hicimos eco en LAOTRALIGA: “Entiendo que Carlos estaría encantado de estar toda su vida en el Valencia, y a no ser que llegue algo tremendamente bueno para él y para el Valencia, será jugador del Valencia muchos años. Hay jugadores que nacen en un club y quieren morir en ese club. El sentido de pertenencia que tiene Carlos y su familia con el Valencia es enorme. Es algo que no sé, ni él tampoco, pero a día de hoy está tremendamente identificado. Cada jugador tiene su diseño de carrera y sus deseos, y Carlos es muy del Valencia”.