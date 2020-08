El Benfica quiere llevarse a Carlos Fernández del Sevilla

Tras haberse frustrado el fichaje de Edinson Cavani, el conjunto portugués baraja varias alternativas al delantero en LaLiga Santander. Si recientemente hablábamos en LAOTRALIGA de Diego Costa como el plan B del Benfica, el equipo luso también piensa en Carlos Fernández, del Sevilla, para apuntalar su ataque.

Diego Costa es la alternativa del Benfica a Carlos Fernández

Según el diario Récord, si Lopetegui no hace sitio al futbolista de 24 años en su plantilla tras su cesión al Granada, donde ha anotado 14 goles en 40 partidos, el Benfica se lanzará a por su fichaje. El fichaje de Carlos Fernández resultaría más asequible para el conjunto portugués que el de Diego Costa, y más si el Atlético de Madrid no facilita su salida. No obstante, dado que termina contrato en 2021, el cuadro colchonero escuchará ofertas por él.

Jorge Mendes considera que podrá conseguir un mejor contrato para él si es traspasado este verano que si queda libre el siguiente, por lo que ve con buenos ojos el interés del Benfica por Diego Costa. También el del Milán, que busca acompañante para Zlatan Ibrahimovic de cara al siguiente curso. Curiosamente, tras su frustrado fichaje por el Benfica, Edinson Cavani podría ser el recambio de Diego Costa en el Atlético de Madrid. Habrá que ver pues si finalmente llega Diego Costa al Benfica, si es Carlos Fernández el que lo hace o si el equipo luso ficha finalmente a otro delantero. Todo dependerá de la voluntad de Atlético y Sevilla a negociar por sus futbolistas.