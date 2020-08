Jesé y Aurah, juntos de nuevo

Pese a los continuos reproches de la que fuera concursante de GH VIP al futbolista a través de las redes sociales, ambos han firmado una tregua para ir junto a su hijo Nyan al Parque de Atracciones Holidayworld Maspalomas de Las Palmas de Gran Canaria. Jesé Rodríguez y Aurah Ruiz “estuvieron físicamente cercanos” según ha desvelado Kiko Hernández.

“Varias personas me aseguran que están juntos. Pero no existe ninguna prueba gráfica que demuestre que su relación es estrecha hasta ese punto”, afirmó el colaborador de Sálvame. Recientemente, Aurah había acusado a Jesé de ser un mal padre: “Lo peor es que no lo venga a ver ni a llevárselo. Lo peor es que mi hijo necesita de unos sensores para avisar de cada hipoglucemia, los cuales no financia la seguridad social (son carísimos) y hasta hace una semana corrieron de mi cuenta. Mi hijo está en peligro cada segundo, cada minuto, cada hora, día y noche. ¡Eso es lo peor! ¡Fantasma! Lo que trato de hacerle entender a esta persona es que con 500 euros no se mantiene a un niño con esta enfermedad”.

Jesé ha sido relacionado con el Cádiz

El futbolista de 27 años entrena con fuerza para tener una nueva oportunidad, preferentemente en España, y ésta podría llegarle a Jesé Rodríguez de la mano del Cádiz, que está dispuesto a solicitar su cesión al PSG tras su ascenso a Primera División tal y como hemos contado en LAOTRALIGA. De momento, el equipo andaluz ya ha reforzado su ataque con Negredo y con Nano Mesa.