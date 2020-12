Aleix Vidal habla de la mala vida que ha llevado

El lateral de 31 años, que termina contrato con el Sevilla en 2022, ha conseguido sobreponerse a una situación adversa. Pese a que no ha sido inscrito para la Champions, Aleix Vidal ha conseguido volver a ser uno más para Julen Lopetegui, que le dio minutos ante el Huesca y le puso como titular frente al Real Madrid.

“Cuando pasas una mala racha personal, aunque sea tarde acaban yendo las cosas bien. Estoy en un momento tanto personal como profesional arrancando, y muy contento la verdad. Cuando tienes problemas personales y no tienes la cabeza como deberías tenerla, mucha parte de tu rendimiento deportivo pasa por eso”, ha comenzado diciendo el defensor en los medios oficiales del club.

“No estaba bien, estaba pasando un tramo de mi vida que no era bueno y se reflejaba en los resultados deportivos. No tenía minutos, no jugaba bien, cuando jugaba me lesionaba porque no llevaba la vida que debía. El año pasado volví a jugar, a coger confianza y a día de hoy no puedo estar mas contento. Seguramente la situación de principio de temporada, estando apartado, en 2018 no lo habría llevado igual que este año, que ha sido totalmente diferente”, ha añadido Aleix Vidal.

Aleix Vidal, prudente pese a haber vuelto a jugar

Cuestionado por los minutos que ha tenido en los últimos partidos, el catalán ha señalado: “Tampoco hay que precipitarse. Para uno es importante que vuelven a contar contigo, que te transmiten algo de confianza. La clave es la de siempre. En 2018, por el tema personal que estaba pasando, aunque me dieran confianza u oportunidades, lo que manda es la cabeza y si no funciona se ven los resultados. Este año estoy bien, más allá de que llego aquí y a los dos días me comunican que no cuentan conmigo. Digo que voy a trabajar, no pongo problemas y si llega la oportunidad lo voy a demostrar. Creo que hice buenos minutos ante el Huesca y el Real Madrid. Si no los hubiera hecho seria un paquete que no vale para nada, que no tiene sitio en ningún equipo. En el fútbol marca mucho lo que se hace dentro del campo”.