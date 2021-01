El Valencia piensa en un ex del Real Madrid para reforzar su centro del campo

Omar Mascarell atraviesa un momento complicado en el Schalke, algo de lo que querría sacar tajada el conjunto che. Aunque la primera opción del conjunto che para reforzar su centro del campo era Harry Winks, su ficha es de 5,5 millones de euros, lo que complica su desembarco en la capital del Turia. Además, el Tottenham pediría dinero por su cesión. Esto es algo que ha llevado al Valencia a fijarse en Omar Mascarell, que podría regresar a LaLiga Santander de la mano del club de Mestalla.

Omar Mascarell y Emiliano Buendía, opciones del Valencia para su centro del campo

Así lo asegura Max Bielefeld, periodista de Sky Sport, que señala que aunque las conversaciones por el ex del Real Madrid todavía no han comenzado, su nombre ha cobrado fuerza en la agenda del Valencia. Además de en Omar Mascarell, el conjunto che piensa en otro ex de LaLiga Santander para reforzar su centro del campo. Se trata de Emiliano Buendía. El que fuera jugador del Getafe, que ya sonó en el pasado para el conjunto che, vuelve a ser una opción para el club de Mestalla. A Emiliano Buendía se le ha quedado pequeña la Championship, donde milita actualmente en las filas del Norwich, y su fichaje resultaría bastante asequible para el Valencia. No obstante, el club de Mestalla quiere que los refuerzos lleguen en calidad de cedido, lo que decantaría la balanza por Omar Mascarell siempre y cuando el Schalke se muestre dispuesto a negociar por él. En lo que al ex del Real Madrid respecta, estaría encantado de poder regresar a España.