El Valencia podría cobrarse lo de Kondogbia llevándose a Lucas Torreira del Atlético

Aunque todo parecía indicar que el Arsenal cancelaría la cesión del centrocampista de 24 años en el Atlético de Madrid para traspasar al uruguayo al Torino, en ausencia de ofertas de su agrado, podría cederle a un nuevo equipo. Esto es algo que querría aprovechar el Valencia, que busca a un futbolista en su demarcación. El cuadro colchonero, por su parte, no pondrá trabas a la salida de Lucas Torreira, especialmente si es para que éste termine en el conjunto che. De esta forma el Atlético de Madrid compensaría al Valencia después de que el club de Mestalla accediera a venderle a Kondogbia dentro de los límites que le imponía el Fair Play Financiero.

No obstante, según el diario AS, la Fiorentina y la Lazio también quieren a Lucas Torreira. Para adelantarse a ambos equipos, el Valencia ya se ha dirigido a Edu Gaspar, exjugador che y actual responsable deportivo del Arsenal, en busca de mediación.

El Valencia se ha lanzado a por Lucas Torreira tras recibir calabazas de Marc Roca y de Omar Mascarell

Otras dos opciones que ha barajado el conjunto che son la del centrocampista del Bayern de Múnich y la del futbolista del Schalke 04. En lo que a Marc Roca se refiere, su agente ha señalado: “Está jugando en el mejor club del mundo y todavía necesita algo de tiempo. Sería un error irse ahora”. Por su parte, Omar Mascarell ha dicho: “Cualquier interés es un halago, pero no me bajo del barco del Schalke”.