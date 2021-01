Marc Roca podría regresar a LaLiga Santander de la mano del Valencia

Ante las dificultades para hacerse con Harry Winks, que tiene una ficha de 5,5 millones de euros y por el que el Tottenham pide dinero por su cesión, el conjunto che busca nuevas alternativas. Si recientemente se hablaba de la posibilidad de que Omar Mascarell recalase en la capital del Turia, el Valencia también piensa en Marc Roca para reforzar su centro del campo.

Y es que el futbolista de 24 años, por el que el Bayern de Múnich pagó 16 millones de euros al Espanyol en verano, sólo ha disputado 7 encuentros en el presente curso. El cuadro bávaro podría estar abierto a dejarle salir en busca de minutos y eso es algo que trataría de aprovechar el Valencia para hacerse con sus servicios según Onda Cero. No obstante, desde Alemania niegan los contactos.

Omar Mascarell, la alternativa del Valencia a Marc Roca

Más factible podría resultar para el conjunto che reclutar en sus filas a Omar Mascarell, que ha perdido protagonismo en el Schalke. Aunque las conversaciones por el ex del Real Madrid todavía no han comenzado, su nombre ha cobrado fuerza en la agenda del Valencia. Además el centrocampista de 27 años vería con buenos ojos regresar a LaLiga Santander. También podría regresar a España de la mano del club de Mestalla Emiliano Buendía. El que fuera jugador del Getafe, que ya sonó en el pasado para el conjunto che, vuelve a ser una opción para el Valencia. A Emiliano Buendía se le ha quedado pequeña la Championship, donde milita actualmente en las filas del Norwich, y su fichaje resultaría bastante asequible. No obstante, el Valencia quiere que los refuerzos lleguen en calidad de cedido, lo que decantaría la balanza por Marc Roca o por Omar Mascarell siempre y cuando sus equipos se muestren dispuestos a negociar por ellos.