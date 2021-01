El sorprendente equipo de Segunda División que ha dado calabazas a Jesé

A falta de pocos días para que cierre el mercado invernal, el atacante de 27 años busca a la desesperada un nuevo equipo. Tras recibir calabazas de clubes de LaLiga Santander, Jesé Rodríguez se está ofreciendo ahora en Segunda División, donde fue rechazado por Las Palmas por su elevado salario y donde el Logroñés no ha tenido a bien hacerle un hueco en su plantilla.

Ver también La Otra Liga .La ex de Jesé luce espectacular en bikini mes después de haber dado a luz

Así lo ha manifestado el propio club riojano ante la propuesta de uno de sus seguidores que, mencionando a Jesé, escribía: “Estáis a tiempo”. A lo que el Logroñés contestaba: “Ya tenemos a los mejores delanteros posibles. ¡Gracias!”.

Antes que el Logroñés, otro Segunda como Las Palmas rechazó públicamente a Jesé

El último equipo de LaLiga Santander en rechazar a Jesé Rodríguez fue el Huesca, que busca un nuevo extremo que compita con Ontiveros y con David Ferreiro de cara al segundo tramo del campeonato. Anteriormente el canario se había ofrecido al Celta de Vigo y al Getafe,. Pese a estar en Segunda División, también a Las Palmas. El presidente isleño, Migel Ángel Ramírez, manifestó que la incorporación de Jesé Rodríguez “inviable” porque el club no puede permitirse tener a un jugador “de su caché”.

Esto es algo de lo que se burló su ex, Melody Santana, después de que Jesé presumiera de ganar dinero durmiendo: “Felicidades, por ganar dinero inclusive durmiendo, adminístralo, porque todos somos sabedores de que en el mercado invernal no te quisieron ni gratis en ningún equipo. No creo que estés en el mejor momento para alardear de lo que ganas. Has sido y eres un lastre en todos tus equipos. Porque un día te dijeron que ibas a ser el nuevo CR7, y aquí estás, que con suerte vas a la Unión Deportiva, y ya de paso nos dejas en ridículo a todos los canarios porque no le marcas ni al arcoíris. Me da exactamente igual, quien seas o hayas sido, lo que ganes o a quien le mendigas amistad, porque si echas vista atrás, de tus amigos de verdad no queda ni uno”.