El Valencia recibe calabazas por Erick Pulgar

El centrocampista de 27 años, al que Manuel Pellegrini quiso llevar al Betis en verano, ha tenido nuevamente la oportunidad de recalar en LaLiga Santander. En este caso ha sido el Valencia el que ha intentado, aunque sin éxito, el fichaje de Erick Pulgar.

Según Sky Sports, el conjunto che ha solicitado la Fiorentina su cesión reservándose una opción de compra de 12 millones de euros por el chileno. El cuadro viola ha considerado insuficiente la oferta del Valencia que, además, llega en mal momento, dado que no dispondría de tiempo como para fichar a un recambio de garantías para Erick Pulgar ante el inminente cierre del mercado invernal.

Erick Pulgar y los otros centrocampistas por los que ha recibido calabazas el Valencia

Anteriormente, el club de Mestalla contempló la opción de hacerse con Marc Roca, centrocampista del Bayern de Múnich, y con Omar Macarell, ex del Real Madrid ahora en las filas del Schalke 04. En lo que a Marc Roca se refiere, su agente señalaba: “Está jugando en el mejor club del mundo y todavía necesita algo de tiempo. Sería un error irse ahora”. Por su parte, Omar Mascarell declaraba: “Cualquier interés es un halago, pero no me bajo del barco del Schalke”. El que no está descartado es Florentino Luís.

Tal y como contamos en LAOTRALIGA, Florentino Luís podría ser repescado por el Mónaco ante el poco protagonismo que está teniendo el Benfica, algo que quiere aprovechar el Valencia para hacerse con su cesión hasta final de temporada. El conjunto che pagaría 1 millón de euros por el préstamo de este centrocampista de 21 años que en su día fue relacionado con el Real Madrid y por el que se reservaría una opción de compra de 25 millones.