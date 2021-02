El Sevilla piensa en Marcos Senesi como recambio de Koundé

El conjunto hispalense, que ya logró neutralizar el pasado verano una oferta de 55 millones de euros del Manchester City por Jules Koundé, sabe que tendrá complicado retener al francés en sus filas, y más tras el fichaje de Upamecano por el Bayern de Múnich. Real Madrid, Manchester United y PSG buscan a un futbolista en su demarcación y el Sevilla también busca un recambio para el defensor. Para cubrirse las espaldas ha intentado el fichaje de Marcos Senesi en el mercado invernal, futbolista por el que tendría la intención de regresar cuando termine el presente curso.

Según Gianluca Di Marzio, el equipo andaluz ofreció 15 millones de euros por Marcos Senesi en el mercado invernal, propuesta que no dudo en declinar el Feyenoord, que espera sacar más dinero por este central de 23 años por el que pagó 7 millones en su día. El argentino ha sido relacionado también con el Real Madrid, lo que ha llevado a Feyenoord a tasar en 35 millones de euros a Marcos Senesi. El Sevilla, por su parte, ni ingresando los 90 que figuran en la cláusula de rescisión de Jules Koundé alcanzará dicha cifra, por lo que espera que su precio baje, por ejemplo, si Sergio Ramos termina renovando con el Real Madrid.

Koundé tiene muchas opciones de abandonar el Sevilla y Marcos Senesi podría ser su sustituto

El Sevilla necesita hacer una gran venta antes de que cierre el presente curso. Así lo reconocía José María Cruz, director general del conjunto hispalense, recientemente: “La diferencia de esta temporada es que no hemos hecho una gran venta, pero sí habrá que hacerla a lo largo de este ejercicio si queremos confeccionar de nuevo una gran plantilla. Una vez termine la temporada seguro que tendremos ofertas por los jugadores y habrá que tomar esa decisión”.

Por su parte, pese al interés de Real Madrid, Manchester United y PSG, el Sevilla se ha negado a aumentar la cláusula de rescisión de Jules Koundé. “No soy nunca partidario, por concepto, de mejorar a un jugador que ha tenido una buena temporada en su primer año. Porque los rendimientos pasados no garantizan los rendimientos futuros y porque si incrementas la cláusula de rescisión lo haces en cantidades que nadie va a pagar; y subir el salario de un jugador para elevar una cláusula a unas cantidades que nadie pagaría... a veces, no es una buena elección”, señalaba también José María Cruz.