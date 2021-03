Alexander Isak habla de los rumores que le sitúan fuera de la Real Sociedad

Los 12 goles que ha anotado en los 31 partidos que ha disputado con el conjunto donostiarra esta temporada han colocado al delantero de 21 años en el mercado. Por un lado, el Borussia Dortmund tendrá este verano la última opción de repescar a Alexander Isak, algo que puede hacer por 30 millones de euros, una opción muy a tener en cuenta, especialmente, si vende a Haaland. Por otro lado, de no ser repescado, equipos como el Manchester City, donde Sergio Agüero termina contrato, amenazan con pagar su cláusula, que es de 70 millones con la Real Sociedad.

Alexander Isak no descarta salir de la Real Sociedad

Cuestionado por su futuro en El Desmarque, Alexander Isak ha señalado: “No pienso mucho en eso la verdad. Estoy aquí, tenemos muchos partidos y la temporada es larga, así que pensar en eso no me ayuda en nada. Ahora estoy aquí, estoy contento y jugando. Tenemos mucho que hacer esta temporada, así que pensar en eso no merece la pena. Ahora estamos en esta temporada y lo que viene más adelante no lo sabemos nadie. No puedo decir una cosa u otra, ya se verá. Ahora hay que acabar esta temporada de la mejor manera posible”.

Más tajante fue hace un año, cuando Alexander Isak se negó públicamente a regresar al Borussia: “Soy consciente de la opción entre los clubes y solo puedo decir que el Dortmund está en mi pasado y no en mi futuro. Realmente disfruto de estar aquí. Estoy enfocado únicamente en la Real Sociedad y no tengo ninguna intención de volver allí”.