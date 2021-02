Mikel Merino, objetivo del Madrid en la Real Sociedad

A más importancia adquiere Casemiro con el conjunto blanco, más importante es para el cuadro merengue adquirir un recambio para estar prevenido ante cualquier contratiempo. Es por ello por lo que el Madrid preguntará a la Real Sociedad por Mikel Merino.

Así lo asegura Ok Diario, que destaca la importancia que ha adquirido el centrocampista de 24 años desde que en 2018 recalase en el cuadro txuri-urdin. Mikel Merino es fijo para Luis Enrique en la Selección y su cláusula con la Real Sociedad es de 60 millones de euros, una cifra que le convierte en una oportunidad de mercado si se compara con la que pedirá en Rennes por Camavinga al Madrid. Además, el conjunto blanco podría incluir a Odegaard en la operación para rebajar su precio.

Mikel Merino podría facilitar el regreso de Odegaard a la Real Sociedad

Aunque Roberto Olabe ha reiterado que el noruego no ha sido una posibilidad para el equipo donostiarra durante el mercado invernal, donde ha recalado en calidad de cedido en el Arsenal, ha admitido que en la Real Sociedad están en contacto con Martin Odegaard, por lo que no puede descartarse su regreso en el futuro si vuelve a salir del Madrid.

“Tenemos una relación excelente con Martin, y desde el minuto uno no fue una posibilidad. No hay ninguna película. Con Odegaard tenemos una muy buena relación y hablamos con él más allá de momentos puntuales. No fue una opción en ningún momento”, confesaba.

Insistido por el posible regreso de Odegaard a la Real Sociedad, Roberto Olabe señalaba: “Son hipótesis. Ahora estamos centrados en lo que somos y en lo que tenemos adelante. Lo que venga después... Martin creció con nosotros, nos ayudó mucho, fue una relación de conveniencia maravillosa porque cada uno se entregó al otro de la mejor manera”.