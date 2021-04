Sandra Garal, la novia de Marco Asensio, arrasa en Instagram

La modelo madrileña cuenta cada vez con más segudores en esta red social. Los posados en traje de baño de Sandra Garal, la novia de Marco Asensio, están causando furor en Instagram, motivo por el que la firma ‘Agua Bendita’, decidió apostar por ella.

Sandra Garal es una gran apasionada del deporte y ha esculpido gracias a él un escultural cuerpo al que las prendas de esta firma le vienen como anillo al dedo. Y es que la figura de esta joven está relacionada con el deporte por su relación con Marco Asensio, futbolista de la selección española y del Real Madrid.

La relación de Marco Asensio y Sandra Garal

Pese a sus trabajos como modelo, Sandra Garal es estudiante de arquitectura, carrera que estudió durante años en Puerto Rico. Residente en Madrid, en el barrio de Santa Eugenia, también ha trabajado como relaciones públicas de una conocida discoteca.

Sandra Garal y Marco Asensio se conocieron en 2018 y son muy celosos de su vida privada, si bien la modelo ha compartido fotografías con Igor, hermano del futbolista, con el que tiene una gran relación. Marco Asensio, por su parte, no ha dudado en usar su Instagram para felicitar a su novia por su cumpleaños o en ocasiones señaladas.

Marco Asensio, fortalecido tras su lesión

El atacante de 25 años atraviesa un momento dulce tras haberse recuperado de su lesión. Cuestionado recientemente al respecto en una entrevista, señalaba: “Es una experiencia que me ha fortalecido en todo. La lesión me ha cambiado, es cada día una lucha contra ti mismo, intentar mejorar, cada día un objetivo diferente porque si no era un paso atrás en la recuperación. Ha habido muchos días en los que decía: “¡Pero cómo voy a volver a jugar al fútbol! También ha habido momentos buenos y emocionantes que no voy a olvidar. El simple hecho de caminar y que no me doliese nada, fue un momentazo. Luego empezar a correr, volver a jugar y marcar a los 25 segundos. Ahora valoras más la salud, estar parado tanto tiempo es una mierda porque se pasa muy mal”.