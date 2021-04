Pastore explica por qué no fichó por el Atlético de Madrid

Una de las espinitas clavadas de Diego Simeone es no haber llevado a Javier Pastore al conjunto rojiblanco. El Atlético de Madrid trató de satisfacer a su técnico a través de Enrique Cerezo, que llegó a reunirse con el argentino para cerrar su fichaje tal y como ha reconocido el ahora jugador de la Roma.

“Una oferta segura la tuve en 2013 o 2014. Tuve varias charlas con el Atlético de Madrid y también estuve reunido con el presidente. Sin embargo, estaba muy bien y muy cómodo en el Paris Saint Germain y en ese momento no vi que era una buena salida. Estaba muy contento en mi equipo. Me encanta España y Madrid es una de mis ciudades favoritas. España es una segunda Argentina”, ha dicho Javier Pastore en una entrevista para AS.

Además de a Pastore, el Atlético de Madrid ha intentado fichar a Dybala

Otro argentino que reconocía recientemente contactos con el cuadro colchonero era Paulo Dybala. En una conversación con Ibai Llanos, al ser cuestionado sobre si alguna vez había estado cerca de recalar en el Real Madrid, el delantero de la Juventus confesaba: “Que yo sepa no. De Atlético sí he recibido llamados. Tuve mucho compañeros en el Atlético, Álvaro Morata me ha hablado muy bien del club. Uno a veces mira la ciudad, la gente, la hinchada. Es un club muy grande”.

A diferencia de Javier Pastore, Paulo Dybala se mantiene en la agenda del Atlético de Madrid, por lo que no se descarta que pueda recalar en el conjunto rojiblanco en el futuro. Su llegada también estaría avalada por Simeone.