Dybala reconoce contactos con el Atlético de Madrid

Tal y como hemos contado en LAOTRALIGA, el delantero de 27 años ha sido tanteado en varias ocasiones por el conjunto rojiblanco. Así lo ha reconocido el propio Dybala en una entrevista con Ibai Llanos. El argentino no ha dudado en aprovechar la ocasión para lanzar un guiño al Atlético de Madrid.

Cuestionado sobre si alguna vez había estado cerca de recalar en el Real Madrid, Paulo Dybala ha señalado: “Que yo sepa no. De Atlético sí he recibido llamados. Tuve mucho compañeros en el Atlético, Álvaro Morata me ha hablado muy bien del club. Uno a veces mira la ciudad, la gente, la hinchada. Es un club muy grande”.

Los movimientos que podrían llevar a Paulo Dybala al Atlético de Madrid

Precisamente el Atlético de Madrid intentó que Paulo Dybala entrase en la operación que ha llevado a Morata a la Juventus. Finalmente se desprendió del madrileño en calidad de cedido. Dicha cesión puede ser renovada por la escuadra transalpina por una campaña más a cambio de 10 millones de euros. Además, el equipo italiano tiene la posibilidad de adquirir a Álvaro Morata en propiedad por 45. De optar por alguna de estas dos opciones, dado que la Juventus también está pujando por el fichaje de Agüero, no se descarta que Paulo Dybala pueda cambiar de aires en verano. ¿Volverá a ser una opción para el Atlético de Madrid?

El Atlético de Madrid sí está buscando a un delantero para la próxima temporada y maneja varias opciones para apuntalar su ataque. El que no es una opción es Álvaro Morata aunque la Juventus pueda devolver al internacional español. André Silva, Lacazette o incluso Gerard Moreno son los futbolistas que más han sonado para el conjunto rojiblanco hasta la fecha.