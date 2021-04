Simeone quiere llevara a Renato Tapia al Atlético de Madrid

Al igual que sucedió en su día con Augusto Fernández, el técnico argentino mira al Celta de Vigo con la intención de reforzar su centro del campo. Lucas Torreira regresará al Arsenal tras su cesión y el Atlético de Madrid tiene intención de hacer caja por Héctor Herrera, motivo por el que busca a un futbolista en su demarcación. Si bien la gran prioridad del conjunto rojiblanco es Fabián Ruiz, no se descarta la llegada de otro centrocampista y Simeone tiene clara su preferencia por Renato Tapia.

Sobre el interés del Atlético de Madrid por el peruano ya hablamos en LAOTRALIGA el pasado mes de febrero. Incluso, el propio Renato Tapia llegó a pronunciarse al respecto: “Estoy tranquilo. Lo he visto, pero ahora sólo estoy enfocado en el Celta. Es el club que me dio la oportunidad de poder jugar LaLiga y esa gratitud hacia el club no la voy a perder nunca. En estos momentos no voy a hablar de otros clubs, de ofertas, de insinuaciones o de lo que sea”. El futbolista del Celta de Vigo aprovechaba la ocasión para compararse con Casemiro: “Somos jugadores parecidos. Al defensa y al volante no se le toma mucho en cuenta ni se le reconoce tanto el trabajo”. Precisamente estas son las características que han cautivado a Simeone.

Los rivales del Atlético de Madrid en la puja por Renato Tapia

Sobre Renato Tapia se ha escrito que el equipo mejor posicionado para hacerse con sus servicios era el Sevilla. No obstante, también ha sido relacionado con el PSG y con la Juventus. La cláusula de Renato Tapia es de 30 millones de euros, aunque el Atlético de Madrid confiaría en hacerse con sus servicios por una cantidad inferior.