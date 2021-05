Shevchenko revive la tragedia de Chernóbyl y cuenta cómo murieron todos sus amigos

El exfutbolista del Milán y del Chelsea, ahora entrenador, ha presentado su libro ‘La mia vita, il mio calcio’. En él Shevchenko cuenta cómo le marcó la tragedia de Chernóbyl y cómo murieron sus amigos; o por radiación sino por alcohol, drogas y armas.

Shevchenko creció a 200 kilómetros de la central nuclear de Chernóbyl en la que ocurrió la tragedia. “Espero no sorprender a nadie si digo que todo me parecía normal. Yo tenía diez años. Me divertí como un loco jugando al fútbol en todas partes, me llevaron a la academia del Dynamo de Kiev, pero luego explotó el reactor 4 y nos llevaron a todos”, ha comenzado diciendo en Corriere Della Sera.

“Aún siento angustia, llegaron autobuses de la URSS y nos llevaron a todos los niños entre 6 y 15 años. Me vi a 1.500 kilómetros de casa y recuerdo vivirlo como si estuviese en una película”, ha recordado Shevchenko.

Shevchenko y la muerte de sus amigos

Sobre cómo fue para él vivir en la URSS ha contado: “No estuvo mal, mucha escuela y mucho deporte por todos lados. Era un país cerrado que te hacía ser cerrado”. “En mi barrio empecé a tener cada vez menos amigos. Murieron todos, no por radiación, sino por alcohol, drogas, problemas con armas... Las grietas en el muro de la URSS eran cada vez más grandes. El mundo que conocíamos se derrumbaba y mis amigos, como toda mi gente, ya no creían en nada y se perdieron. El amor de mis padres y el fútbol me salvaron”, ha añadido Shevchenko.