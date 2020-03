Los postres (vistos en Instagram) que te alegrarán este fin de semana de cuarentena

Invertir tiempo en la cocina está siendo una de las opciones más repetidas por nuestras influencers. Y es que, más allá de compartir looks ideales para mantener el estilo durante la cuarentena o de deleitarnos con juegos y actividades de entretenimiento, nuestras referentes están aprovechando el aislamiento para meterse entre fogones y probar multitud de recetas, sobre todo de repostería.

Bizcochos esponjosos, galletas deliciosas, tartas repletas de frutas... Las opciones están siendo muy variadas pero todas con un mismo objetivo: que no requieran una gran elaboración para lograr que cualquiera, hasta el que nunca ha cocinado, pueda elaborarlas en casa.

Aquí van algunos ejemplos, vistos en Instagram, de recetas que prometen alegrarte este fin de semana que, como los dos anteriores, lo tendremos que pasar en casa.

Galletas con pepitas de chocolate, por Laura Escanes

¿A quién no le gusta ese postre? Difícil no seguir los consejos de Laura y ponerte a ello cuanto antes para disfrutar de un sábado diferente.

Pan/bizcocho de plátano, por Marta Lozano

No hay nada como aprovechar las frutas que tenemos para hacer elaboraciones tan sencillas como estas. Marta ha confesado no ser una experta en cocina pero no podemos negar que el resultado ha conseguido dejarnos enamoradas.

Carrot cake, por Allis Gijarro

Es sin duda alguna uno de los postres más populares y repetidas en cafeterías y bares en los últimos tiempos y ahora, gracias a esta sencilla receta, tú también vas a poder imitar en tu propia casa. ¡Qué maravilla!

Pera asada con nueces, por Laura Matamoros

Laura ha sido una de las influencers más activas en cocina durante estos días. En estos días, ha elaborado desde tarta de queso, tiramisú o bizcocho de zanahoria, pero sin duda es la receta de las peras asadas con canela las que nos han hecho enloquecer. ¿Te atreves con ellas?