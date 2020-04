Seguro que has oído sobre la importancia de quitarse el pijama y vestirse para ser más productivo durante la cuarentena. Lo mismo ocurre con el cabello y la barba: verte bien te ayudará a sentirte mejor durante estas semanas tan confusas. Los expertos en grooming de Treatwell te traen 4 consejos para que mantengas tu corte de pelo y tu barba lo mejor posible, sin salir de casa. Cuando acabe la cuarentena sólo tendrás que pedir cita con tu peluquero de cabecera para ponerlo a punto y disfrutar de las calles con tu mejor versión.

Refrescar el corte de cabello

“Puliendo las patillas y la nuca podemos mantener el corte de cabello, sea cual sea, unas semanas más. Y para el contorno de las orejas, lo mejor es usar una maquinilla trimmer de perfilar o alguna similar que tengamos en casa”, comenta Josep Navajo, de Skull Barber Shop. Siempre, siendo cuidadosos y yendo poco a poco.

Mantenimiento de barba y bigote

Según el experto, la mecánica sería la misma que para el cabello, pero añadiendo limpieza e hidratación: “es importante lavar bien la barba y el bigote si se tiene, y usar un buen aceite para peinar e hidratar”.

Kit de grooming casero

Lo más básico sería tener una máquina de corte convencional, con sus respectivas peinillas numeradas. Con este gadget tienes mucho ganado. Como extras, desde Skull Barber Shop apuntan a una máquina trimmer o patillera para los contornos y los detalles más complicados, como las cejas o el área de las orejas. “Unas tijeras de corte normal también son un básico, fácil de encontrar, que puede ayudarnos mucho”.

¿Me tiño el pelo de azul?

Aunque parezca que es el mejor momento para experimentar y hacerse locuras en el cabello o con la barba, nuestro experto no cree lo mismo. “Si no tenemos ningún tipo de experiencia con tintes o decoloraciones, o no sabemos usar una máquina de afeitar o unas tijeras, definitivamente no es el momento de tomar riesgos”. Sin embargo, sí puedes buscar inspiración para hacer un cambio de look cuando todo pase, en manos de los mejores profesionales.