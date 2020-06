Vaqueros rotos + blusa romántica: esta es la combinación que triunfa en Instagram

Ya os lo decíamos ayer, la blusa blanca tiene que ser un básico en tu armario todo el año, pero aún más incluso en verano. Y encontrar esa blusa romántica que eleve cualquiera de tus looks, sea fresquita y encima resalte tu bronceado no es tarea fácil. Pero la influencer Marta Vidaurreta nos ha descubierto la más blusa romántica perfecta para el verano y ha dado con la combinación ganadora que está triunfando en Instagram, y no nos extraña. Marta ha combinado esta blusa romántica con unos vaqueros con detalles rotos que le dan al punto cañero al look rompiendo el romanticismo de la blusa y haciendo una combinación perfecta que por los comentarios en su perfil, será copiada por muchas. ¡Es pura inspiración!

¿Lo mejor? Que sabemos de dónde es cada prenda que luce la influencer para poder copiar este look con tanto rollazo como lo lleva ella. Los vaqueros son de Pull&Bear, la camisa es de Laagam aunque del verano pasado y ya está agotada, pero este año han sacado una muy parecida que te va a encantar igual. Los zapatos son unas sandalias de Alohas y el bolso de la marca de las hermanas Grace y Melissa Villarreal, The Villa Concept. Y como compartir es de guapas, aquí os dejamos todas las prendas. ¡Fichajes de fondo de armario!

Jeans tiro alto detalle aberturas (29,99 €)

Blusa la mattina II (39 €)

The Timeless bag white (230 €)

Mochi Caramel (150 €)