Nace el Netflix del fitness con tarifa plana (con tres clases diarias por menos de 13 euros al mes)

Has leído bien. Tres clases al día (muchas de ellas en directo) por solo 12,99 euros al mes. Es precisamente lo que ofrece la nueva plataforma fitness Entrena Virtual, diseñada por la famosa personal trainer Verónica Costa, más conocida como Vikika. También por su marido: el deportista Javier Menéndez. Entrena Virtual se define como el primer gimnasio online low cost del mundo. El primer Netflix del fitness con un precio de suscripción indoloro gracias al cual podremos conseguir el ansiado cuerpazo del verano. A continuación, te contamos más detalles.

¿Qué ofrece y cómo funciona Entrenavirtual?

A través de la plataforma Entrena Virtual puedes asistir a un total de tres clases diarias que se van acumulando en tu perfil para reproducirlas de nuevo cuando quieras durante cuatro semanas. Actualmente hay 70 clases disponibles en Entrena Virtual pero con el paso del tiempo se acumularán hasta 200 y el contenido se irá renovando cada día. “La clase no depende de un horario fijo”, nos dice Vikika. De manera que si no has podido conectarte en directo tendrás cuatro semanas para poner en práctica la clase que te hayas perdido.

Cada día habrá tres clases nuevas: una de cardio, una de fuerza y una de estiramientos. Recuerda que los tres pilares son importantes. Vikika nos dice que no es necesario hacer las tres clases todos los días para mantenerse en forma. “De hecho, no lo recomiendo”, dice entre risas. “Sería demasiado”, comenta. Así, aconseja que vayamos alternando dos clases diarias de temáticas distintas y que, sobre todo, seamos constantes. El objetivo ha de ser el de ver cómo vamos avanzando gradualmente. Por eso, Vikika comenta que “estamos trabajado en los filtros por niveles” si bien asegura que “cada persona tiene que ser responsable y saber cuál es su nivel, cuánto puede exigirse y cuándo tiene que parar”. A día de hoy, las clases que figuran en la plataforma están pensadas para un nivel básico pero, según nos dice la pareja, si nos conectamos ahora, en tres semanas notaremos la progresión porque los entrenos irán subiendo de nivel. ¿Te unes al reto?

Las temáticas específicas de las clases son variadas: habrá entrenamientos de fuerza, core, boxeo, pilates, yoga, danza o entrenamientos para embarazadas. Todo irá evolucionando según la demanda de los suscriptores porque el objetivo de Vikika y Javier es llegar “a un público súper grande”. Además, periódicamente se harán clases con diferentes invitados especiales y no tendrán un precio adicional. “Todo va incluido en los 12,99 euros de tu suscripción mensual”, confirma Vikika.

Otra cosa interesante es que las clases tendrán duraciones diferentes para que puedas hacer una u otra según el tiempo que tengas. Además habrá un chat en vivo, como en los directos de entrenos en Instagram que durante la cuarentena ha hecho la pareja, para que puedas preguntar todas tus dudas. De esta forma se evita el riesgo de lesión. Por si fuera poco, habrá una sección “preventiva”, con vídeos explicativos de cómo se hacen los ejercicios y de cómo podemos mantener una postura correcta para no hacernos daño en cada uno de ellos. A pesar de estas cosas, hay que tener en cuenta que Entrena Virtual es una plataforma de entrenamiento con ejercicios pensados para que los practiquen en casa personas sanas.

Entrenavirtual no nace en el confinamiento

Son muchas las plataformas digitales de entranamiento que han surgido después de la cuarentena con motivo del éxito que han tenido en Instagram los entrenamientos en directo a través de IGTV. Sin embargo, este es un servicio que Vikika y Javier tenían en mente desde hace tiempo y ha sido durante el encierro cuando han encontrado tiempo para ponerlo en marcha. Su primer proyecto juntos fue el gimnasio Grow Performance, un gym high-end con trato personalizado al que asisten celebs como Cristina Pedroche, que, por cierto, a día de hoy, ya ha entrenado con Vikika en directo en dos ocasiones en Entrena Virtual como invitada especial.

Si quieres hacer del verano 2020 (a pesar de todo) el verano de tu vida y empezar a sentirte y a verte mejor ya sabes por qué plataforma puedes apostar. Los precios no van a cambiar y, de amiga a amiga, ¿para qué nos vamos a engañar?: tener tipazo por el precio de tres Coca- colas, renta un poquito, ¿verdad?