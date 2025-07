Álex Docampo, dermatólogo: “El protector solar casero no protege; es como ponerse una camiseta con agujeros”

En un vídeo reciente, el dermatólogo Álex Docampo desmontó una de las tendencias más peligrosas del verano: los protectores solares caseros. En redes sociales, algunos creadores recomiendan mezclas "naturales" con óxido de zinc no nano, aceite de coco y manteca de karité. Pero, como advierte el médico, no solo no protegen la piel: pueden generar una falsa sensación de seguridad que termina en quemaduras graves.

"El problema no es solo la ignorancia, es que detrás hay negocio: se vende miedo a los ingredientes tradicionales para luego lucrarse con libros, conferencias y productos milagro", afirma Docampo. Explica que, aunque el óxido de zinc tiene capacidad fotoprotectora, al prepararlo en casa las partículas se agrupan, dejando espacios entre ellas por donde los rayos solares penetran. Es como llevar una camiseta con agujeros al sol.

Entonces, ¿cómo protegerse del sol de forma segura?

¿Cómo protegerse del sol de forma segura? Unsplash

Según los dermatólogos, la fotoprotección efectiva combina varios factores:

Usar protector solar de amplio espectro (UVA y UVB), con SPF 30 como mínimo, reaplicado cada dos horas.

Evitar la exposición directa entre las 12 y las 16 horas.

Utilizar ropa adecuada, sombreros, gafas de sol y buscar la sombra.

Hidratarse correctamente y no confiar en remedios caseros sin base científica.

¿Qué ingredientes sí debe tener un buen protector solar?

Elegir un protector solar no debería depender solo de si es físico o químico, sino de que esté formulado por laboratorios que garanticen su eficacia. Según los expertos, es importante fijarse en que cuente con filtros aprobados, tenga un FPS mínimo de 30 y ofrezca protección de amplio espectro (UVA y UVB). Además, si vas a estar en la playa o la piscina, asegúrate de que sea resistente al agua.