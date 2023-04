5 actrices de Hollywood en las que inspirarte para vestir bien a partir de los 50 

Ni los peinados más rejuvenecedores de las influencers maduras ni los trucos de estilo de las instagramers mayores de 30,40 y 50 años nos inspiran tanto como los looks de las cinco actrices de Hollywood más estilosas del momento. Son cinco de nuestras favoritas aunque hay muchas más. Puedes o no coincidir con nuestro criterio pero lo que está claro es que la manera en la que visten las famosas de las que a continuación vamos a hablarte es uno de los rasgos definitorios de su personalidad. ¡Toma nota!

Sarah Jessica Parker

Sarah Jessica Parker en Nueva York TheImageDirect.com GTRES

Sarah Jessica Parker tiene actualmente 55 años. ¿Lo habrías apostado? Saltó a la fama al interpretar el rol de Carrie Bradshaw en la serie televisiva Sexo en Nueva York y con el paso del tiempo ha demostrado que el estilo de la carismática escritora a la que interpretaba se asemejaba mucho al suyo propio. Llegadas a cierto punto cuesta discernir, en el caso de SJP, la ficción de la realidad.

Jennifer Aniston

Jennifer Aniston en Los Ángeles Rachpoot/MEGA GTRES

Jennifer Aniston es una de las famosas a las que entrar en los 50 le sentó de maravilla. Actualmente, la ex de Brad Pitt tiene 51 años. Pero seguimos viéndola igual que cuando interpretaba el papel de Rachel Green en la mítica serie Friends. El estilo de aquella nos caló hasta la médula pero a diario, en la vida real, Aniston nos sorprende con desenfadados estilismos cargados de carácter, algo andróginos de vez en cuando. Armados pero sexies. Con formas rectas pero marcado curvas. Ese es el estilo propio de Aniston. ¡Por cierto!, la casa que compartió con Brad Pitt acaba de venderse por aproximadamente 28 millones de euros.

Monica Bellucci

Monica Bellucci en París La Razón GTRES

A sus 55 años, Mónica Bellucci es el claro ejemplo de que una mujer con curvas puede ser sexy y elegante tenga la edad que tenga. Sus vestidos de corte sirena en las galas y sus gabardinas con cinturón y cuello solapa XL en el street style demuestran que marcar la silueta sobre todo en la zona de la cintura es una clave de estilo básica para realzar la figura tengamos los años que tengamos. Las prendas amplias y oversize nos hacen parecer más bajitas. Este truco de estilo de Bellucci no podemos pasarlo por alto.

Demi Moore

Demi Moore en Los Ángeles TheImageDirect.com GTRES

Demi Moore tiene 57 años y sin embargo es una de las actrices de Hollywood que mejor domina el estilo casual. Si no sabes cómo llevar sneakers o zapato plano a partir de los 50 o cómo vestir cómoda sin caer en lo vulgar, tienes que fijarte en los estilismos relajados de la intérprete estadounidense. Siguiendo su ejemplo, no fallarás.

Catherine Zeta Jones

Catherine Zeta Jones en Nueva York Agence / Bestimage USA GTRES

Aunque a sus 50 años, Catherine Zeta Jones es también un ejemplo de cómo lucir un look relajado pero estiloso por ejemplo en el aeropuerto, hay un rasgo de su estilo que no pasa desapercibido: los sombreros son en cualquier circunstancia su accesorio favorito. Decide cuál puede ser el tuyo y escógelo en varios moods: arreglado, de sport, informal... Esto dará a tus looks mucha personalidad. ¿Qué tal por ejemplo unas gafas de sol o una gargantilla gruesa? ¡Defínete y triunfarás! Anota todos los trucos de estilo de las cinco actrices de Hollywood en las que inspirarte para vestir bien a partir de los 50 y carga de personalidad tu armario esta temporada.