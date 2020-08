Cómo vestir para parecer más joven

Ya te hemos contado cuáles son los colores de pelo que más rejuvenecen y con qué peinados puedes quitarte unos cuantos años de encima. Sin embargo, un trabajado y estudiado look de belleza no lo es todo para parecer más joven. El vestuario también importa y por eso te traemos cinco looks que de verdad funcionan.

Total look black

Apostar por unos pantalones de pinzas negros tobilleros es siempre garantía de éxito pero si además los combinamos con una blusa larga al tono y unos mules de tacón bajo, podemos estar seguras de que habremos triunfado.

Larga vida al vestido camisero

Los vestidos camiseros son la clave del estilo de la reina Letizia sin ir más lejos. Confieren clase y elegancia a nuestros outfits y combinarlos es muy sencillo. Solo necesitamos unas sandalias planas y unas joyas llamativas.

Jeans y camisa blanca

Nada es más sencillo ni más elegante para un look informal de diario que unos vaqueros que nos sienten bien y una camisa blanca de cuello rígido y amplio. Te dejamos una guía de los vaqueros que más se llevarán esta temporada.

Que no te falte un cinturón

Los cinturones son la clave de nuestros estilismos siempre pero más aún cuando alcanzamos cierta edad porque nos ayudan a marcar la silueta y reducen a nuestra figura alguna que otra talla. No olvides que los pañuelos, como nos demostró hace tiempo Amelia Bono, también pueden hacer las veces de estiloso cinturón.

Atrévete con las sneakers

¿Quién dijo que a los 50 las sneakers o deportivas blancas no pudieran estar permitidas? ¡Todo lo contrario! Si las combinamos con una blusa fluida y unos pantalones tobilleros pareceremos auténticas jovenzuelas. Es un look que nos fascina y que podemos ponernos tanto durante el fin de semana como de lunes a viernes para ir a la oficina.