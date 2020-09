María Pombo nos enseña a llevar la gabardina con mucho estilo (y con botas cowboy)

Si María Pombo ya ha sacado del armario la gabardina y las botas cowboy, eso significa que ya ha llegado el otoño también a Instagram. Día frío y lluvioso perfecto para copiarle el look a María, básicos de otoño que no pueden faltar en tu armario ni en tus estilismos diarios: gabardina+botas cowboy. ¡Un must del otoño! La gabardina es la mejor prenda del entretetiempo, y María Pombo la ha combinado con un vestido negro y unas botas altas cowboy en el mismo color. Un look perfecto para la ciudad. Y nosotras vamos a copiarla este mismo viernes. ¿Qué os parece este estilismo tan básico y perfecto?

Y aunque las prendas de la influencer son de Zara pero de la temporada pasada, nosotros hemos buscado las tres gabardinas más bonitas de esta temporada para que puedas copiar el look.

Trench Limited Edition de Zara (59,95€)

Gabardina abotonada de Bershka (49,99€)

Trench de Laagam (95€)