¿Qué ha pasado entre María Pombo y María F.Rubíes? Las influencers explican “el enfado” que tiene revolucionadas a sus seguidoras en Instagram

Cómo si de un enfado entre Blair y Serena de Gossip Girl se tratara. Así estamos viviendo el enfado entre María Pombo y María F.Rubíes. Y no podía faltar nuestra ‘Reina Cotilla’ particular, que en este caso es la persona que hay detrás de la cuenta de Instagram @hazmeunafotoasi. ¿Será una chica o un chico? Pues igual que la ‘Reina Cotilla’ no lo sabemos, lo que si sabemos es que nos tiene informadas al momento de esta discusión entre las influencers y mejores amigas hace unos meses. Y la verdad es que mejor tomarlo con humor porque ahora España está dividida entre el ‘team Pombo’ o el ‘team F.Rubíes’. ¿Y tú, de quién eres?

Han pasado de llamarse ‘gordis’, de ir a todos los sitios juntas, de hacer directos compartidos durante el confinamiento a no aparecer más juntas y eso que las dos estaban embarazadas. Por eso todo el mundo ha querido saber que ha pasado, y como opiniones hay muchas, rumores también. Desde que María F.Rubíes se ‘chivó’ antes de tiempo del embarazo de María Pombo, exclusiva de por medio, a que los maridos se han discutido después de la reforma que iba a hacer el marido de Pombo en la nueva casa de Fernández-Rubíes y que según contaron en un directo de Instagram, iban a ser incluso vecinas.

¿Qué ha pasado? A raíz de todo el revuelo montado, María Pombo y María F.Rubíes han querido salir al paso a través de estos ‘comunicados’ en sus stories de Instagram después del nacimiento del primer hijo de Fernández-Rubíes. ¿Calmaran los rumores? ¿O han echado más leña al fuego? Solo recordar que las dos Marías pertenecen a la misma agencia de representación de influencers. ¿Cómo acabará la historia? De momento, “besitos de parte de la reina cotilla”.