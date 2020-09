5 gabardinas que las editoras de moda llevan en estos primeros días de lluvia y frío

Esta temporada hay muchas tendencias, pero siempre hay aquellas que todo otoño vuelven con muchas fuerza. Hablamos de esos básicos que siempre tienen que estar en nuestro armario. Esta temporada van a triunfar los pantalones muy anchos, el estilo masculo, los chalecos, los mocasines y como no, vuelven las gabardinas o ’trench’ con la misma fuerza de cada otoño. Esa prenda que no falta en el armario de las editoras de moda, un básico imprescindible para los primeros días de frío y de lluvia de septiembre y octubre. ¿Qué aún no tienes uno en el armario? Aquí te dejamos nuestras 5 gabardinas favoritas de nueva colección para estos primeros días de frío y lluvia. ¡Alerta ’insider de moda’!

Trench 2 en 1 ’limited edition’ de Zara (79,95€)

Trench de Laagam (95€)

Gabardina con cuello chimena de Aldofo Dominguez (79€)

Gabardina espalda plisada de Zara (69,95€)

Gabardina encerada de Uterqüe (199€)