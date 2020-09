María Pombo estrena el vestido de Springfield que vas a querer llevar todo el otoño con botas cowboy (y un cárdigan de lana)

A cinco días para dar la bienvenida al otoño y con este día fresquito y lluvioso con el que hemos amanecido en Madrid, solo podemos pensar en los días de otoño y sus looks y prendas que tanto nos gustan. Chaquetas de piel, botas cowboy, vaqueros, jerséis de lana gustositos y como no, los cárdigans tan en tendencia. Y es que ha sido ver el vestido de María Pombo y no poder dejar de pensar en estos looks que estrenaremos las próximas semanas. ¿Preparada?

Se trata de este vestido de nueva colección de Springfield que como vemos lucir en María Pombo también es perfecto para embarazadas. Un diseño de manga larga estampado con motivos florales, escote en uve, cruce en la parte delantera con detalle de lazo y volantes en la falda que queda perfecto con botas cowboy como lo lleva María.

De esta manera es ideal para llevar en otoño con botas, una biker de piel, un cárdigan oversize de lana o incluso un jersey anchito y que el vestido parezca una falda.