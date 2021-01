¿Qué sería de la Navidad sin unos días en la nieve? Este año las celebraciones han sido algo distintas y es posible que no hayas podido salir de tu ciudad ni reunirte con los familiares y amigos que habitualmente te acompañan. Sin embargo, aún estamos a tiempo de hacer planes (siempre que el gobierno de nuestra comunidad así lo permita) al aire libre con nuestros seres queridos. Esta semana ha nevado ya en algunos puntos de España y te contamos cuál es el mejor plan navideño que puedes hacer incluso con los más pequeños si no sabéis hacer snow o esquiar o si, sencillamente, tenéis la posibilidad de escaparos al campo pero no tenéis pistas de esquí cerca. A lo largo de este artículo te proponemos un plan y un look para disfrutar de la nieve este enero. ¡Apunta!

Para disfrutar a tope de la nieve puedes hacerte con unas raquetas y unos bastones. Es una estupenda idea para hacer ejercicio, disfrutar del aire puro, los paisajes más bonitos y la mejor compañía. Hay refugios de montaña en los que alquilan raquetas de nieve pero sino siempre puedes pedirles unas a los Reyes. En Decathlon las tienes a muy buen precio y hay diferentes colores y tallas. Sigue leyendo y te contamos más detalles.

Para llevar a cabo este plan solo necesitas unas raquetas de nieve y abrigarte bien. A continuación te mostramos una buena propuesta de look cargado de estilo y te enseñamos las raquetas de Decathlon de las que te hablábamos unas líneas más arriba. ¡Toma nota!

Look de nieve

En la imagen, de izquierda a derecha:

