4 planes de ocio para combatir este regreso (atípico) al trabajo

La temporada de verano ha llegado a su fin, es tiempo de decir adiós a la playa, a los trajes de baño, de retomar la rutina en el trabajo, hacer el odiado cambio de armario y sobre todo ser pacientes, esta nueva estación ha llegado en un momento complejo en relación a la pandemia del coronavirus que vuelve a salpicar con fuerza nuestro país. Y así, de esta manera tan atípica, con lluvias y bajas temperaturas en las calles, damos la bienvenida al otoño. ¿Estáis listos?

Aun con todo ello, no podemos negarlo: el otoño nos encanta. Ni frío ni calor, una temperatura ideal, los árboles repletos de hojas y un sinfín de planes por delante. Porque sí chicas, la situación no impide que podamos desconectar por un tiempo, aunque sea por unas simples horas, siempre siguiendo todas las medidas de seguridad y protección que recomiendan los expertos (eso por adelantado). Y es que no hay nada mejor que combatir este atípico regreso al trabajo disfrutando de nuestro tiempo libre.

Déjate llevar por el arte

Debemos apostar por la cultura. Acudir al cine, al teatro o a una buena exposición. Un plan infalible para quienes aman los museos. ¿Recomendación? La espectacular obra de Petrit Halilaj que desde hace semanas ha llenado de magia el Palacio de Cristal situado en el Parque del Retiro en Madrid. Estamos seguras de que no pasará desapercibida para tus ojos.

¡Elige el buen vino!

Otra de las opciones más habituales en tiempos de Covid-19: el enoturismo. Reserva tu sábado para descubrir el proceso del vino, disfrutar de sus aromas y y probar diferentes tipos hasta ahora desconocidos para ti. Es un plan diferente, repleto de encanto y sabor. ¿Recomendación? Bodegas Verum Tomelloso. (Ciudad Real)

Desconexión total

Una de las opciones al alza esta temporada de verano ha sido la de los balnearios y spas, las denominadas escapadas wellness para desconectar y relajarte en un perfecto ámbito privado. Un plan que ahora, con la llegada del otoño, sigue siendo posible. ¿El mes de septiembre está siendo complicado? Elige un balneario y relájate por unas horas. Recomendación: Castilla Termal Balneario Monasterio de Valbuena (Valladolid)

Una ruta de senderismo

Respirar aire puro lejos de las aglomeraciones de la ciudad es justo lo que necesitamos en estos momentos. Coge tu mochila, tus zapatillas de deporte y deja de lado el asfalto por unas horas. Tu cuerpo lo agradecerá, también tu mente. En la actualidad hay multitud de rutas de senderismo para realizar, desde aquellas para principiantes, ideales para hacer en familia, hasta aquellas solo para los expertos en la materia. ¿Recomendación? El Camino Schmidt en el puerto de Navacerrada (Madrid).