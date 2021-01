Comodidad sin renunciar al estilo: 8 looks vistos en Instagram perfectos para inspirarte esta noche de Reyes

Después de los quebraderos de cabeza que supuso dar con el estilismo perfecto el día 31 de diciembre, -incluso sabiendo que este 2020 iba a ser reducido y en nuestro hogar las dudas se apoderaron de nosotros- es hora de ponernos manos a la obra con el que es el último gran look de la Navidad, el elegido para la noche del 5 de enero, el Día de Reyes. La vuelta a la rutina se acerca, incluso hay quienes llevan varios días acudiendo de nuevo a la oficina, pero no debemos olvidarnos de una fecha tan importante, no solo por los regalos que tendremos esa noche bajo el árbol sino porque posiblemente sea la última cita familiar en mucho tiempo. ¡Es hora de apostar por un buen lookazo!

Ante la imposibilidad de realizar las cenas o fiestas que teníamos en mente de años anteriores, tendremos que optar por una noche más reducida con las videollamadas como grandes atractivos, como todo lo acontecido estas Navidades. Lo que no significa que debamos renunciar a nuestro estilo. Comodidad sí pero siempre con glamour.

Después de todas estas fechas “festivas” es probable que las ideas para crear un look funcional a la par que elegante se hayan acabado, pero no debes preocuparte, estas últimas semanas hemos recogido 8 looks vistos en Instagram que pueden ser tu gran inspiración para esta inminente noche del 5 de enero. Son llamativos, favorecen y lo mejor de todo: funcionales. Toma nota y a brillar la última gran fecha de estas Navidades.

1. Todo el negro: la opción que nunca falla

Tira de fondo de armario o simplemente busca en las rebajas una pieza en este tono que marque la diferencia. El negro habla por sí solo.

2. Vestido de terciopelo ¡sin tacones!

Seguro que cuentas con opciones de ocasiones anteriores, tan solo tendrás que enfundarte en ellas y apostar por un calzado cómodo. Listo.

3. El binomio beige y negro

No quiere de grandes diseños, podrás seguir los pasos de Marta Carriedo y crear un perfecto estilismo con un pantalón palazzo y un sencillo jersey en tono negro y el acierto será seguro.

4. Una buena blazer nunca falla

Cualquier look quedará elevado con ella como protagonista.

5. Pantalones negros y.....¡lo que quieras!

Cómodos, clásicos y sencillos. ¿Para qué más?

6. Minifalda con botas XXL

Si es de lentejuelas, mejor.

7. Apuesta por un vestido de punto

No dará lugar a un look informal, todo lo contrario. Añade prendas que marquen la diferencia o complementos más especiales.

8. En traje

Combina con mocasines, botines e incluso sneakers, todo vale.