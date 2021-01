Vicky Martín Berrocal se ha enamorado completamente de esta gabardina de Zara que va a ser la nueva obsesión de las prescriptoras de moda

¡Quién avisa no es traidora! Y ayer ya os decíamos que ni el duque de ‘Los Bridgerton’ va a robar tantos corazones como la nueva colección de Zara con la firma de boxeo Everlast. Y de momento no nos hemos equivocado y ya ha robado el corazón de Vicky Martín Berrocal. Se trata de la nueva colección que Zara acaba de lanzar junto a la firma de boxeo Everlast. ¡Un sueño hecho realidad! Y es que ya nos ha robado más suspiros en esta mañana de martes que el propio duque de ‘Los Bridgerton’. ¿Qué aún no la has visto? Pues no se a que está esperando. De verdad, cuando la veas me entenderás perfectamente.

Stories de Vicky Martín Berrocal.

Vicky Martín Berrocal se ha enamorado completamente de la gabardina de la colección. Un trench de cuello solapa y manga larga con trabilla, con bolsillos en delantero y detalle de gráfico Everlast en la espalda. ¡Amor a primera vista!

TRENCH EVERLAST (79,95 EUR)