Ni el duque de ‘Los Bridgerton’ va a robar tantos corazones como la nueva colección de Zara con la firma de boxeo Everlast

Quién avisa no es traidor, o traidora en este caso. Y aquí una servidora os lleva días avisando de que os vais a olvidar de las rebajas de Zara y directamente vais a pasar al rinconcito ordenado o lo que es lo mismo, la nueva colección. Y ahora tenemos un motivo más después de ver la nueva colección que Zara acaba de lanzar junto a la firma de boxeo Everlast. ¡Un sueño hecho realidad! Y es que ya nos ha robado más suspiros en esta mañana de martes que el propio duque de ‘Los Bridgerton’. ¿Qué aún no la has visto? Pues no se a que está esperando. De verdad, cuando la veas me entenderás perfectamente.

Pero volviendo a la colección de Zara con Everlast, os aseguramos que es todo lo que necesitamos en nuestro armario para empezar este 2021. Prendas cómodas, chándal, chaleco, camisa y hasta una gabardina. ¿Preparada para quererlo todo en tu armario?

CAMISA RAYAS EVERLAST (39,95 EUR)

Camisa.

TRENCH EVERLAST (79,95 EUR)

Gabardina.

PANTALÓN JOGGER EVERLAST (25,95 EUR)

Pantalón jogger.

SUDADERA EVERLAST (25,95 EUR)

Sudadera.

CHALECO EVERLAST (29,95 EUR)

Chaleco.

SUDADERA EVERLAST (29,95 EUR)

sudadera.

PANTALÓN JOGGER EVERLAST (25,95 EUR)