Aitana tiene ese gorro calentito que te ponías de adolescente y sigue quedando bien en 2021

Las modas vienen y van y este año pasado han vuelto varias tendencias pasadas que llegan para quedarse. Hemos visto cómo se instalaban las hombreras, los manguitos, gorros urbanos, bermudas anchas o los famosos ‘mom jeans’. Pero todo sigue bastante revuelto y debe coger una forma más definida en este nuevo 2021. ¿Mezcla de antiguas glorias del estilo? Lo veremos.

Lo que sí está claro es el frío que se ha apoderado de la península, en la mayoría de comunidades las temperaturas son tan bajas que España ha quedado sumido en el reino de hielo y sin estar preparada para ello.

Un perfecto look se compone de un jersey gordito, abrigo ‘oversize’, botas que no resbalen y mantengan los pies en su temperatura y, por supuesto, la cabeza no puede ir al aire. Es aquí donde entran los gorros.

Evitan que se pierda calor por la cabeza y protegen las orejas. Si no has encontrado el ideal, hoy tenemos una propuesta que hacerte. Aitana ha sido la inspiración para hablarte de ese típico gorro negro de lana que llevábamos en nuestra era adolescente, un estilo desenfadado y que curiosamente sigue funcionando.

Un clásico ‘teenager’ que vuelve en 2021

Al final se trata de un elemento que no pasa de moda en su estructura. Pero es el diseño tan urbano lo que nos llama la atención.

Puedes llevarlo con un abrigo de paño y zapatillas blancas y no desentonaría ni un poquito. El arte es la combinación de prendas que por separado no tienen nada que ver y juntas una magia increíble.

El diseño es de Puma pero ahora mismo no está disponible en la web, así que tendrás que revisar la web para estar alerta de cuando pueda comprarse. Pero lo importante de todo esto es que te quedes con la idea de que los gorros urbanos han vuelto para quedarse y se convierten en una de las primeras necesidades de estilo y confort que nos encontramos para luchar contra Filomena, que nos quedan semanas limpiando toda su huella por las calles.