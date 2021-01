Paula Echevarría al más puro estilo Serena Van Der Woodsen con este abrigo largo de rebajas de Uterqüe

¿Puede tener más rollazo este look de Paula Echevarría? Ya os lo decimos nosotras, NO. Un estilo al que no nos tiene tan acostumbradas Paula Echevarría y que nos traslada por completo a las calles de Nueva York y a Serena en Gossip Girl. Pocas veces vemos a Paula con gorra pero no le puede quedar mejor como complemento para este lookazo: gorra, abrigo largo de lana, sudadera oversize y botas militares. ¡Paula nos has conquistado! Moda y magia que nos hace volar hasta Nueva York.

Y lo mejor es que el abrigo de lana cruzado que lleva Paula Echevarría es de Uterqüe y está súper rebajado a 149€.

Abrigo lana largo cruzado.

Se trata de un abrigo largo en color negro, confeccionado en tejido italiano con un 80% de lana perfecto para protegerte contra el frío, con un diseño cruzado que estiliza tu figura de forma automática aunque con un corte ligeramente ‘oversize’, una gran solapa, hombreras marcadas y grandes botones en el mismo tono.