Pilar Rubio te enseña cómo hacer tortitas veganas y proteicas para disfrutar de buen desayuno de domingo

¿Preparada para comenzar el domingo con buen sabor de boca? Tenemos justo lo que necesitas para que este último día de la semana, el que muchas dedicamos a cuidarnos o a darnos algunos caprichos, sea un poquito más especial. Pilar Rubio, experta en cautivarnos a través de Instagram a golpe de recetas sencillas y para toda la familia, acaba de darnos una idea que no vamos a poder dejar escapar: tortitas veganas con crema de avellanas y deliciosas moras.

No es la primera vez que la colaboradora de televisión nos deja recetas a través de su perfil de Instagram donde reúne más de 5 millones de seguidores aunque sí una de las pocas en el que el dulce es el protagonista y chicas, no podemos evitar decir que estamos encantadas. Que levante la mano a quien le apetece un desayuno como el de Pilar Rubio para llenarse de energía lo que queda de día.

Instagram @pilarrubio_oficial

En esta ocasión, Pilar Rubio ha optado por hacer las nuevas tortitas veganas de Foodspring (sin gluten ni lactosa), una receta rica y repleta de sabor a la que además ha añadido crema de avellana de la propia firma y moras como detalle más especial. No hay más que ver el resultado en sus stories para querer seguir sus pasos cuanto antes. Si hoy no es posible, no contamos con los ingredientes para ponerlo en marcha, tan solo debemos apuntarlo y ponernos a ello el próximo domingo.

Tortitas veganas Foodspring (14,99 euros)