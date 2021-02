Sentirás amor a primera vista por este conjunto (al más puro estilo Versace) que acaba de aterrizar en Zara

No, no es San Valentín (aunque apenas quedan unas horas para que lo celebres en condiciones) pero lo que nos acaba de ocurrir con este conjunto de pantalón y camisa de Zara es un auténtico flechazo. ¡Esto sí ha sido amor a primera vista!

Las ganas de que de comienzo la primavera no hacen sino aumentar a medida que nos acercamos al mes de marzo, de ahí que encontrar prendas repletas de color y con atractivos estampados entre las novedades del la firma reina del imperio Inditex tenga el poder de alegrarnos el día. Y este espectacular total look, al más puro estilo Versace, es el mejor ejemplo. ¿Puede ser más espectacular? No lo creemos...

Zara

Hablamos de dos piezas con estampado patchwork repleto de cadenas con tonos blancos, dorados y azules como gran atractivo, un print que bien recuerda a icónicos estilismos de la casa italiana, formado por shorts fluidos de talle alto y camisa estilo oversize.

La combinación es totalmente espectacular pero además puedes optar por llevarlos por separado (no es necesario comprar ambas prendas) de la mano de otros diseños más clásicos -como jeans en el caso de la camisa o tops básicos para los shorts- logrando infinidad de estilismos para los meses de sol.

¿Te imaginas luciendo este conjunto de Zara esta próxima estación? Nosotras sí y puede que fanáticas de la marca española también, de ahí que tengas que correr a hacerte con él antes de que se haga viral. No digas que no te avisamos...

Camisa oversize patchwork (39,95 euros)

Zara

Shorts patchwork (29,95 euros)