No esperes más, es hora de sumar los volantes a tus looks: no lo decimos nosotras sino lo nuevo de Zara, Mango, Pull & Bear o Uterqüe

Es un hecho: las prendas con volantes protagonizarán nuestros looks de primavera. ¿Estás lista para ello? Tan solo debemos echar un vistazo a las innumerables propuestas que acaban de llegar a las firmas low cost de cabecera (es el caso de Zara, Mango y compañía) para reafirmar que más allá de las camisas con volantes, habituales desde hace varias temporadas, serán otras siluetas como vestidos, jerséis e incluso chalecos con estos detalles folclóricos los que destaquen en los próximos estilismos.

Las más clásicas verán estas prendas como un riesgo, no podemos negar que no siempre es fácil adaptar los volantes a los outfits de día, más aún si se trata de opciones para acudir a la oficina, pero no podemos negar que cuentan con una capacidad increíble para transformar cualquier elección o elevarla en cuestión de segundos. Lo que no consiga un buen volante...

Imagina una blusa de ensueño con volantes en los hombros de la mano de un sencillo pantalón vaquero o un clásico look de día con un chaleco con gran volumen en los hombros, el resultado no solo será acertado sino también chic y elegante. ¿De verdad las vas a dejar pasar?

Para facilitarte el trabajo, hemos seleccionado varias piezas de múltiples firmas nacionales como Zara, Mango o Uterqüe, todas ellas con los volantes como eje principal, para que sumarte a esta tendencia sea sencillo y rápido. ¡Elige YA!

Vestido estampado volantes de Zara (39,95 euros)

Cárdigan punto calado volantes de Mango (19,99 euros)

Camisa plumeti volantes de Zara (25,95 euros)

Falda plisada topos de Uterqüe (29,95 euros)

Top popelín manga volante de Pull & Bear (17,99 euros)

Blusa estampado volantes de Mango (19,99 euros)

Vestido jacquard volante de Sfera (10,75 euros)