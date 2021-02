Las chicas (más clásicas y pijas) que desayunan café con croissant, van a querer copiar a María Pombo este jersey de rayas de Mango

¡Oh là là, bonjour! ¿A quién le apetece un café y un croissant para empezar este sábado? Pues si has dicho que sí, y te consideras una chica clásica y pija, vas a necesitar el jersey de rayas de nueva colección de Mango que nos ha descubierto María Pombo. ¿Aún no lo has visto? Pues espera porque no es el típico jersey de rayas, tiene un detalle que te va a robar el corazoncito y no vas a querer dejar de llevarlo en los próximos meses. ¡Palabra de ‘Lifestyle’!

María Pombo con jersey de Mango y el pequeño Martín en brazos.

Ni es tendencia, ni está de moda, sino que trasciende toda teoría reñida por temporadas y fechas de caducidad. El jersey o la camiseta de rayas es esa prenda que siempre está de moda y tiene que estar en el armario de una buena ‘insider’ de moda, pero que esta primavera vuelve aún con más fuerza. Estaba presente en los armarios de Jean Seberg, Audrey Hepburn o Brigitte Bardot y en los próximos meses los vas a encontrar en todas las tiendas ‘low cost’. Sí, prepárate para dejar de ver a cuadros para empezar a ver a rayas.

Las firmas de lujo como Saint Laurent o Paco Rabanne han apostado por la rayas esta temporada y Mango ha hecho los sueños de las chicas más clásicas y pijas como María Pombo con este jersey de rayas con cuello camisero. Sí, efectivamente, parece que lleves una camisa debajo del jersey sin llevarlo. Lo vas a necesitar para llevarlo con tus vaqueros de toda la vida.

Jersey rayas cuello camisero (29,99€)

