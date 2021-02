María Pombo sorprende a sus seguidores (y sale de su zona de confort) con este cambio de look con flequillo cortina largo tan en tendencia

¿Quién dice que no se iba a atrever? Y es que el jueves ha empezado con María Pombo preguntando a sus seguidores is se cortaba flequillo tan en tendencia. ¡Renovarse o morir! Y si no, que se lo digan a María Pombo, que como buena influencer tiene que estar a la última de las tendencias de belleza y moda. María Pombo ha visitado esta mañana Tacha Beauty, su centro de belleza de confianza, y ha sorprendido a sus fans preguntándoles si se atrevía a cortarse el flequilo, ganando el ‘sí’ por una gran diferencia. Y aunque sabemos que a María le cuesta eso de atreverse con cambios en su melena, lo ha vuelto a hacer y ha salido de su zona de confort o de confianza como dice ella siempre.

Está claro: 2021 es el año para atreverse con el flequillo de tendencia según la forma de la cara. Es ahora o nunca. No sabemos si el éxito de la serie ‘Los Bridgerton’ y el peinado de su protagonista, Lady Daphne, pero el flequillo cortina o el flequillo indie ha vuelto con más fuerza que nunca y ya son muchas famosas las que se han apuntado. Desde Hiba Abouk a Ana de Armas, Nuria Roca, Sara Carbonero y ahora nuestra queridísima María Pombo en versión más largo.

María Pombo comparte son sus seguidores su cambio de look.

El artífice de su nueva melena fue el peluquero Juan Diego Teo, que según se puede apreciar en el gracioso ‘Reels’ de Instagram que ha publicado María, lo que se ha hecho es desfilar los mechones delanteros de su melena y cortarlos a la altura de las mejillas con un efecto cortina largo que le queda perfecto al rostro de María.

Un flequillo tendencia y de lo más favorecedor y fácil de llevar, perfecto para las que no se quieren arriesgar a un gran cambio.