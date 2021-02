No, no son vaqueros: los pantalones que triunfan en Instagram son de cuero (y de colores) y sabemos cuáles son los más bonitos y favorecedores

Por mucho que los joggers o las opciones comfy hayan acaparado miradas estos últimos meses (gran culpa ha tenido el confinamiento), han sido los pantalones de cuero los que han hecho tambalear el placentero reinado de los pantalones vaqueros. Y no solo los clásicos negros, pilares básicos en cualquier vestidor, sino en múltiples colores y estampados. Sin ir más lejos, Nuria Roca, uno de los nombres televisivos del momento, cautivó al público con una propuesta en delicado color verde. ¡Será por opciones!

Una de las principales razones de su éxito es la capacidad que tienen para elevar cualquier look, por no hablar de su versatilidad, podrás llevarlos tanto de día con una combinación repleta de básicos e incluso de prendas comfy, como de noche junto a tacones y diseños más especiales. El pantalón de cuero ofrece originalidad, glamour y estilo, sobre todo estilo.

No solo han optado por este tipo de pantalones repletos de color las más jóvenes, influencers maduras, gran fuente de inspiración para todas nosotras, tampoco han tardado en sumar estas piezas a sus looks dejando resultados de ensueño que no hemos tardado en copiar.

En camel, burdeos, verde, crudo, rosa, rosa... ¡e incluso animal print! Las opciones que nos ha dejado ver Instagram en estas últimas semanas han sido múltiples, no solo en cuanto a tonalidad sino también a forma -pitillos y paperbag han convivido con leggings e incluso bermudas de cuero-, pero no podemos negar que la opción en delicado tono marrón es la más atractiva y favorecedora, y sin duda a la hora de combinar con otras opciones del armario la más sencilla. Aunque puestas a elegir otros colores, apuntaríamos al verde y el burdeos. Y tú, ¿cuál eliges?

Aquí una selección de pantalones de cuero (o efecto piel) de colores para que puedas seguir esta tendencia y brillar en esta época de entretiempo:

Pantalón pitillo efecto piel de Mango (25,99 euros)

Mango

Pantalón mom fit efecto piel de Zara (25,95 euros)

Zara

Pantalón bolsillos de Bershka (22,99 euros)

Bershka

Pantalón paperbag efecto piel de Stradivarius (9,99 euros)