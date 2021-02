La Vecina Rubia se viste de Blair Waldorf con esta blazer pija de Zara que podría ser parte del estilismo de Gossip Girl

Como diría La Vecina Rubia, “voy con todo”. Sí, aunque con la pandemia no sepamos ni en que día vivimos, este fin de semana es Carnaval. ¿No lo sabías? Tranquila, yo me entere ayer. Y aunque el maldito coornavirus nos haya robado también las celebraciones de Carnaval este 2021, nosotras nos apuntamos a vestirnos (o disfrazarnos) de Blair Waldorf este fin de semana de la manera más fashion y en tendencia. ¿Cómo? Con esta blazer de nueva colección de Zara que nos ha descubierto nuestra rubia favorita de Instagram.

El personaje de Blair Waldorf fue punta de lanza en tendencias de moda para adolescentes y mujeres jóvenes durante los cinco años que duró Gossip Girl. Miles de personas adaptaban el estilo de Queen B a sus looks diarios; como el uso de diademas o bandanas, calcetas a la altura de la rodilla, faldas a cuadros y cómo no sus famosas blazers con escudos. Y esta de nueva colección de Zara que nos ha descubierto La Vecina Rubia es perfecta. ¿La quieres? Corre porque aún no se ha agotado.

La Vecina Rubia en sus stories con blazer de Zara.

BLAZER ESTRUCTURA BOLSILLOS (69,95€)

Blazer estructura.