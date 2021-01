Solo queremos volver a salir de fiesta para poder copiarle a Tamara Falcó este vestido ‘made in spain’ de rebajas

La única parte buena de no poder salir de fiesta por culpa de la pandemia, es poder madrugar un sábado a las 6am para ponerse a trabajar y no tener resaca alguna. Pero ay amiga, como echamos de menos eso de ponernos vestidos y lookazos de lo más espectaculares para poder salir a cenar, bailar y de copas con amigas. Que sí, que el estilo comfy, el chándal y todo eso está muy bien pero ha sido ver el lookazo que se marcó anoche Tamara Falcó en ‘El Desafío’ y venirnos toda la moriña de nuestros looks más fashion. ¿Alguien más como nosotras?

La culpable de todo esto es la estilista Montse Nieto que se encarga de todos los looks de Tamara Falcó que nos enamoran en ‘El Hormiguero’ y en ‘El Desafío’. ¡Pon una Montse en tu vida! Además, nos encante que además de apostar por marcas low cost como Zara o Mango, también vista a la marquesa más televisiva con marcas ‘made in spain’ en el momento que más o necesitan. ¡Gracias Montse!

Esta vez se trata de una de las firmas que más resuenan en lo que a vestidos se refiere en nuestro paía, Mioh. Esta firma española irrumpió con fuerza en redes sociales gracias a su sello personal, sus siluetas ultrafemeninas y la alta calidad de sus tejidos pero sobre todo, por las embajadoras de lujo que se han enamorado de sus vestidos. La firma es una habitual en algunos de los armarios más seguidos y deseados de nuestro país como el de Paula Echevarría, Marta Hazas, Eugenia Silva o las influencers Marta Lozano o Teresa Andrés Gonzalvo.

Vestido Ford.

El vestido que ha lucido Tamara Falcó es el modelo ‘Ford’ y además está rebajado de 216 a 130€. ¡Qué oportunidad! Se trata de un vestido corto brocado con escote efecto mariposa, manga larga y con cinturón en el mismo tejido que estiliza la figura. ¡Amor a primera vista!