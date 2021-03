El vestido ‘cut out’ con estampado de flores de Laura Matamoros nos teletransporta directamente a los meses de sol

La primavera ha llegado, aunque cualquiera lo diría con las bajas temperaturas que asolan todo el país. Viento, lluvia, nieve... Parece que los días interminables, las cervezas en la terraza y los looks más fresquitos, esos que tanto repetimos durante los meses de sol, van a tener que esperar, al menos para la gran mayoría. Menos mal que tenemos Instagram y no es difícil encontrar una buena dosis de alegría y color en nuestros perfiles de cabecera. Por ejemplo, el de Laura Matamoros.

La adorada influencer ha compartido una publicación que no ha tardado en teletransportarnos a esos días de ensueños donde el sol es el único protagonista y gran culpa de ello la ha tenido su elección en materia de moda: un espectacular vestido cut out con estampado de flores en delicados tonos lila de la firma Antik Batik.

No podemos negarlo, ha sido amor a primavera vista. Y es que esta atractiva prenda aúna dos de las tendencias al alza de la temporada, el print por excelencia de la primavera, las flores, y los diseños cut out. La buena noticia es que todavía es posible añadirlo al armario, y no solo en el color elegido por Laura, también en naranja para aquellas que no tengan en morado entre sus favoritos. ¿El precio? 205 euros.

Vestido con Abertura Paula - Morado de Antik Batik

