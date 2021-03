Los pantalones estrella de la primavera serán anchos y en tonos neutros: así los combinan las influencers y celebrities

Más allá de pantalones vaqueros (de estilo flare, acampanados o con múltiples rotos según han dictaminado las últimas tendencias) o de opciones de cuero, será otro tipo de silueta la que cope a partir de ahora nuestro feed de Instagram. En realidad ya han empezado hacerlo. Hablamos de los pantalones anchos de pinzas en delicados tonos neutros.

Sí, son un clásico en cualquier armario, posiblemente tengas alguno de ellos en tu poder, pero de no ser así es el momento perfecto para hacerlo. A diferencia de otras temporadas, esta primavera este tipo de pantalones prometen convertirse en una de las prendas comodín para crear looks. Versatilidad, elegancia y glamour, lo tienen todo.

Los habituales son en tono camel, pero las opciones en maquillaje, nude, verde pastel e incluso rosa o amarillo también han logrado despuntar. ¿Cómo no querer sumarlos al armario? Lejos de lo que podrías creer, se trata de una prenda realmente fácil de incluir en nuestros looks. Son ideales para crear opciones formales y sobrias ideales para ir a la oficina, junto a tacones, blusas o diseños repletos de glamour, pero también para propuestas casual, las zapatillas también combinan a la perfección con este tipo de pantalones de pinzas.

Por si todavía te quedan dudas, te dejamos algunos tips que hemos sacado gracias a Instagram para brillar con ellos sobre el asfalto. Recuerda: de tiro alto, con pinzas y en delicados tonos pastel.

De la mano de prendas en blanco: una fusión que nunca falla

Formando un perfecto total look: con una americana en la misma tonalidad puede dar lugar a resultados de ensueño

Con zapatillas: la opción más repetida por las expertas en moda

Pantalones de pinzas anchos + jersey marinero: el look infalible esta primavera

Junto a blusas o camisas repletas de color

